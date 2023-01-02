الاتحاد الأوروبي سيناقش تنسيق الاستجابة لوضع كوفيد في الصين

قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن مسؤولي الصحة من دول التكتل سيجرون محادثات يوم الأربعاء بشأن تنسيق الاستجابة لزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين بعد انتهاء محادثات جرت في ديسمبر كانون الأول دون اتخاذ قرارات في هذا الشأن.

وفي اجتماع مماثل عبر الإنترنت في 29 ديسمبر كانون الأول بين أكثر من 100 ممثل من حكومات دول الاتحاد الأوروبي وجهات الصحة في التكتل ومنظمة الصحة العالمية، دعت إيطاليا بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى حذو حذوها وإجراء فحص كوفيد-19 للمسافرين القادمين من الصين التي تستعد لرفع قيود السفر في الثامن من يناير كانون الثاني.

لكن دولا أخرى من الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، قالت إنها لا ترى حاجة للقيام بذلك على الرغم من قرار الصين تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء في ظل موجة من الإصابات الجديدة.

وقالت متحدثة باسم الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي “تقرر عقد اجتماع الاستجابة المتكاملة للأزمة السياسية يوم الأربعاء الموافق الرابع من يناير من أجل (التعرف) على مستجدات وضع كوفيد-19 في الصين ومناقشة الإجراءات التي من المحتمل أن يتخذها الاتحاد الأوروبي بطريقة منسقة”.

تحرك فرنسي

طالبت فرنسا التي بدأت الأحد في فرض إجراء اختبارات فيروس كورونا للمسافرين القادمين من الصين، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء مماثل.

وتطلب إيطاليا وإسبانيا فقط الاختبارات من بين 27 دولة في التكتل الذي يضمن حرية تنقل إلى حد كبير بين دوله، وأخفق مسؤولو الصحة من مختلف دول الاتحاد مؤخرا في الاتفاق على مسار مشترك. ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات هذا الأسبوع.