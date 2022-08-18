الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي: صربيا وكوسوفو لم يتوصلا إلى اتفاق لنزع فتيل التوتر

منذ 7 دقائق
علما كوسوفو وصربيا

علما كوسوفو وصربيا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن زعيمي صربيا وكوسوفو لم يتوصلا إلى حل في اجتماع أزمة انعقد في بروكسل، الخميس، لكنهما اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات في الأيام المقبلة لنزع فتيل التوتر بين بلديهما.

وقال للصحفيين في بروكسل بعد محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش “لسوء الحظ، لم (نتوصل) بعد إلى اتفاق اليوم (…) لكنها ليست نهاية المطاف. اتفق الزعيمان على أن العملية يجب أن تستمر وأن المناقشات ستُستأنف في الأيام المقبلة”.

وأضاف “لا يزال هناك وقت حتى الأول من سبتمبر، وأنا لا أستسلم”، في إشارة إلى موعد نهائي في خلاف بشأن لوحات ترخيص السيارات بين صربيا وكوسوفو.

وتصاعدت، نهاية يوليو/ تموز الماضي، التوترات بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل بدء سريانه لمدة شهر بغية تهدئة الوضع.

ويلزم القانون الجميع، بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

وتتطابق هذه السياسة مع سياسة طويلة الأمد تفرضها بلغراد على مواطني كوسوفو الذين يزورون صربيا.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم الأقلية الصربية فيها.

    المزيد من أخبار العالم

    البنك المركزي المصري
    البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بإغلاق محطة زابوريجيا النووية.. وأوكرانيا تحذر
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تتهم روسيا بالتجهيز "لاستفزاز" عند محطة زابوريجيا النووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟