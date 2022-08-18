الاتحاد الأوروبي: صربيا وكوسوفو لم يتوصلا إلى اتفاق لنزع فتيل التوتر

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن زعيمي صربيا وكوسوفو لم يتوصلا إلى حل في اجتماع أزمة انعقد في بروكسل، الخميس، لكنهما اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات في الأيام المقبلة لنزع فتيل التوتر بين بلديهما.

وقال للصحفيين في بروكسل بعد محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش “لسوء الحظ، لم (نتوصل) بعد إلى اتفاق اليوم (…) لكنها ليست نهاية المطاف. اتفق الزعيمان على أن العملية يجب أن تستمر وأن المناقشات ستُستأنف في الأيام المقبلة”.

وأضاف “لا يزال هناك وقت حتى الأول من سبتمبر، وأنا لا أستسلم”، في إشارة إلى موعد نهائي في خلاف بشأن لوحات ترخيص السيارات بين صربيا وكوسوفو.

وتصاعدت، نهاية يوليو/ تموز الماضي، التوترات بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل بدء سريانه لمدة شهر بغية تهدئة الوضع.

ويلزم القانون الجميع، بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

وتتطابق هذه السياسة مع سياسة طويلة الأمد تفرضها بلغراد على مواطني كوسوفو الذين يزورون صربيا.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم الأقلية الصربية فيها.