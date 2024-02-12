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الاتحاد الأوروبي: لا يمكن لحلف الأطلسي أن يكون تحالفا عسكريا "انتقائيًا"

منذ 10 دقائق
جنود تابعين لحلف الناتو

جنود تابعين لحلف الناتو

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أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون تحالفا عسكريا “انتقائيا” يسير وفق أهواء الرئيس الأمريكي، وذلك ردا على تعليقات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول الحلف في مطلع الأسبوع.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد لا توفر الحماية للدول الأعضاء، التي لا تنفق ما يكفي للدفاع عن نفسها، من غزو روسي محتمل.

وردا على طلب للتعقيب على تعليقات ترامب، قال بوريل “لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يكون تحالفا عسكريا ‘انتقائيا’… يعتمد على روح الدعابة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة”.

ولاقت تصريحات ترامب انتقادات واسعة على خلفية تصريحاته حول حلف الناتو.

    المصدر :
  • رويترز

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