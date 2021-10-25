الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967

قال الاتحاد الأوروبي، إنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، مطالبا إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني.

وطالب متحدث باسم المفوضية الأوروبية إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني وسحب المناقصات التي طرحتها مطلع الأسبوع لبناء نحو 1300 منزل جديد في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

وقال: “المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين”.

وأشار إلى أن الاتحاد أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل عام 1967، ووضع القدس.

ونشرت هيئة الأراضي الإسرائيلية يوم أمس الأحد مناقصات لبناء المنازل الجديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تقوم عليها دولتهم المستقبلية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية،الأحد، أنها تعتزم بناء أكثر من 1.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية اليوم الأحد أنها نشرت مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة (المصطلح الذي تستخدمه حكومة إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة).

ووفقا لبيان الوزارة، ستتوزع هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة بين سبع مستوطنات منها “أرئيل” (729 وحدة) و”بيت إيل” (346 وحدة) و”إلكانا” (102 وحدتان).