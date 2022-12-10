السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي: لوقف فوري لعمليات الإعدام والقمع في إيران

منذ 54 دقيقة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

بعدما نفذت إيران وللمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تهز البلاد منذ منتصف سبتمبر الفائت، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، وسط موجة تنديد دولية واسعة، أبلغ مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، بضرورة الوقف الفوري لعمليات الإعدام والقمع واحترام الحريات الأساسية للشعب.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عدة قضايا، بينها إعدام المحتج محسن شكاري.

يأتي ذلك فيما كشفت قناة “إيران إنترناشيونال” الجمعة أنها حصلت على معلومات تفيد بأن القضاء الإيراني حكم بالإعدام على متظاهر يدعى حسين محمدي، بتهمة قتل عنصر من الباسيج.
وأضافت أن تقارير إعلامية أوردت أن السلطات اعتقلت محمدي من منزله دون أي دليل يثبت صلته بالقضية، مشيرة إلى أن أسرته تتعرض لضغوط أمنية لمنعها من الحديث إلى وسائل الإعلام.

 

    المزيد من أخبار العالم

    مسيرات الإيرانية
    الولايات المتحدة: قلقون من شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران
    صواريخ باليستية إيرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطانيا: روسيا تحاول الحصول على صواريخ باليستية من إيران
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    بوتين: من الممكن إجراء مزيد من تبادل للسجناء بين أمريكا وروسيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قائد الجيش جوزاف عون
    العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة
    القاضية غادة عون
    القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!
    سمير جعجع
    جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة