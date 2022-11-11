الاتحاد الأوروبي: محادثات تعويض أضرار تغيّر المناخ غير جاهزة لاتفاق تمويل جديد

أعلن مفاوض من الاتحاد الأوروبي أنّ المحادثات الجارية في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) حول كيفية تعويض الدول النامية عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، غير جاهزة بعد لاتخاذ قرار بخصوص آلية تمويل جديدة.

وأُدرج الملف المعروف باسم تعويض “الخسائر والأضرار” في جدول أعمال المؤتمر المنعقد في مصر، فيما اعتُبر انفراجة للدول النامية التي أرادت من الدول الأغنى الدفع مقابل انبعاثات تسببت فيها لعقود وأدت لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي “جاكوب ويركسمان” إنه يأمل في خروج قمة (كوب27) بنتائج ملموسة، لكنه قال أيضًا إن المحادثات ليست جاهزة بعد للموافقة على حل واحد للتمويل.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “لا نعتقد أن هذه العملية جاهزة بعد للموافقة من حيث المبدأ على أنّ تأسيس صندوق جديد أو آلية هو السبيل الصحيح أو الوحيد لإحراز تقدم”.

وتابع قائلا “لكننا لا نستبعد ذلك ولا يمكن استبعاد ذلك كجزء مهم من المناقشات”.