الأحد 23 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 28 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي: مقتل سودانيين في هجوم إثيوبي ينذر بخطر تصعيد التوترات في المنطقة

منذ ساعتين
رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

A A A
طباعة المقال

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأحد، إن مقتل جنود سودانيين جراء هجوم شنته قوات إثيوبية على الحدود ينذر بزيادة التوتر في المنطقة.

ودعا ميشيل في تغريدة على “تويتر” إلى ” تغليب الحوار وتجنب التصعيد على العنف”.

وأعلن الجيش السوداني مقتل 6 عسكريين سودانيين جراء هجوم للجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة الحدودية، يوم السبت.

وأكد الجيش السوداني، أنه تصدى لهجوم من قبل القوات الإثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في بركة نورين بمنطقة الفشقة الصغرى الحدودية.

    المزيد من أخبار العالم

    انفجار في مدينة إدلب
    المرصد: الجيش السوري يقصف مناطق بريف إدلب
    هولندا تواجه متحور كورونا بإجراءات جديدة
    هولندا تعلن عن 13 إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”
    الأردن
    الأردن يتفق مع مصر على تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السمسم
    علاج السبب الجذري لشيب الشعر متواجد في منازلكم
    رياض سلامة
    تصريحات “مثيرة” لرياض سلامة.. هل ستسترد الليرة اللبنانية توازنها؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء “محلّق”.. كم بلغ؟