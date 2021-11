الاتحاد الأوروبي: مقتل سودانيين في هجوم إثيوبي ينذر بخطر تصعيد التوترات في المنطقة

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأحد، إن مقتل جنود سودانيين جراء هجوم شنته قوات إثيوبية على الحدود ينذر بزيادة التوتر في المنطقة.

ودعا ميشيل في تغريدة على “تويتر” إلى ” تغليب الحوار وتجنب التصعيد على العنف”.

وأعلن الجيش السوداني مقتل 6 عسكريين سودانيين جراء هجوم للجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة الحدودية، يوم السبت.

وأكد الجيش السوداني، أنه تصدى لهجوم من قبل القوات الإثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في بركة نورين بمنطقة الفشقة الصغرى الحدودية.

The death of Sudanese soldiers following an attack by Ethiopian forces at the border is alarming and increases tensions among neighbours in the region.

De-escalation and dialogue should be prioritised over violence.

— Charles Michel (@eucopresident) November 28, 2021