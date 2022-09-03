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الاتحاد الأوروبي: نتوقع من روسيا احترام عقود الطاقة.. ولكن!

منذ 34 دقيقة
الاتحاد الاوروبي

اعلام الاتحاد الاوروبي

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قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني اليوم الواقع في 3 آب 2022 إن التكتل يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك.

وقال جنتيلوني للصحفيين “نتوقع أن تحترم روسيا العقود التي أبرمتها”، ردا على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

وتابع خلال مؤتمر أعمال منتدى أمبروسيتي في شمال إيطاليا “لكن حتى إذا استمر أو زاد استخدام الطاقة كسلاح، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد، مشيرا إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة وخطط الحفاظ على الطاقة في الشتاء.

    المصدر :
  • رويترز

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