السبت 16 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي والصين يبدآن مشاورات حول رسوم السيارات الكهربائية المستوردة

منذ 15 دقيقة
الاتحاد الأوروبي والصين

الاتحاد الأوروبي والصين

A A A
طباعة المقال

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم السبت إن مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أبلغه بأنه ستكون هناك محادثات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.

جاء هذا التأكيد بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اتفق مع دومبروفسكيس، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على بدء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع. ويعتبر الاتحاد الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لهذه السيارات مفرطا.

وقال هابيك في شنغهاي إن الهدف هو تحقيق تكافؤ الفرص أمام مختلف الدول. وأضاف أن التوجه نحو التصدير أمر مستحسن لكن يجب ألا نستخدم الدعم لتحقيق هذا الهدف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علي خامنئي
خامنئي يحذر المرشحين في إيران.. ماذا طلب منهم؟
مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
غزة تحت النار
بوريل يدعو لتحقيق مستقل بعد قصف مكتب الصليب الأحمر في غزة
حريق غابات اليونان (رويترز)
حرائق الغابات تجتاح جزيرتين يونانيتين وسط تحذيرات من خطر الاندلاعات الجديدة

الأكثر قراءة

المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد
الأسد لخامنئي.. لن أنضم إلى معركة وحدة الساحات!
لبنان - كندا
خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان
الاتحاد الأوروبي- قبرص
قبرص ليست خائفة من تهديدات حزب الله.. بل من أمر آخر!