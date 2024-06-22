الاتحاد الأوروبي والصين يبدآن مشاورات حول رسوم السيارات الكهربائية المستوردة

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم السبت إن مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أبلغه بأنه ستكون هناك محادثات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.

جاء هذا التأكيد بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اتفق مع دومبروفسكيس، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على بدء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع. ويعتبر الاتحاد الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لهذه السيارات مفرطا.

وقال هابيك في شنغهاي إن الهدف هو تحقيق تكافؤ الفرص أمام مختلف الدول. وأضاف أن التوجه نحو التصدير أمر مستحسن لكن يجب ألا نستخدم الدعم لتحقيق هذا الهدف.