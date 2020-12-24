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الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان لاتفاق تجاري بشأن بريكست

منذ 18 دقيقة
بريطانيا والاتحاد الاوروبي

بريطانيا والاتحاد الاوروبي

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بعد مفاوضات صعبة، تمكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الخميس، من تنسيق اتفاق للتجارة الحرة لمرحلة ما بعد “بريكست”.

وأكد كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوصل إلى الصفقة، قبل سبعة أيام فقط من انسحاب المملكة المتحدة من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.

ونشر جونسون على حسابه في “تويتر” تغريدة جاء فيها: “الصفقة أبرمت”.

من جانبها، أقرت فون دير لاين للصحفيين بأن الطريق إلى الصفقة كان وعرا وطويلا، مشيرة إلى أنها “جيدة وعادلة ومتوازنة”.

وتابعت أن المفاوضات بين بروكسل ولندن كانت صعبة جدا، لكن الاتفاق المبرم “يستحق الصراع من أجله”.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الاتفاق الجديد يتوافق مع مصالح بريطانيا أيضا وسيضع أرضية راسخة لـ”بداية جديدة مع صديق طويل الأمد”، مضيفة: “هذا يعني أننا سنطوي صفقة “بريكست” في نهاية المطاف وستستمر أوروبا في المضي قدما”.

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