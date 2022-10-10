الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي يستنكران الهجمات الروسية على أوكرانيا

استنكرت المفوضية الأوروبية الضربات الصاروخية الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، ووصفتها بأنها “هجمات مروعة”.

“بيتر ستانو”، المتحدث باسم المفوضية، قال في إفادة صحفية دورية “إنها هجمات وحشية وجبانة”.

ووصف الضربات بأنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وقال إنها تصل إلى حد “تصعيد إضافي” للحرب في أوكرانيا بشكل غير مقبول على الإطلاق.

وفي إشارة إلى شكوى قدمتها مولدوفا بأن ثلاثة صواريخ كروز أطلقتها روسيا انتهكت مجالها الجوي، قال المتحدث إن استخدام المجال الجوي للدول المجاورة لمهاجمة أوكرانيا غير مقبول أيضا.

وفي وقت سابق، كتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” في تغريدة على تويتر “مثل هذه الأعمال ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين. أدينها بأشد العبارات الممكنة. نقف مع أوكرانيا. هناك دعم عسكري إضافي من الاتحاد الأوروبي قادم”.

في سياق متصل، أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرغ” أنّ الحلف يستنكر هجمات روسيا على أهداف مدنية في أوكرانيا.

وأضاف في تغريدة: “تحدثت مع وزير الخارجية “دميترو كوليبا” ونددت بالهجمات الروسية المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.

وشدّد على أنّ “حلف الأطلسي سيواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع للرد على عدوان الكرملين مهما استغرق الأمر ذلك”.