الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على المجلس العسكري بالنيجر

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بفرض العقوبات نفسها على المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر قبل عدة أسابيع.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا “سنسير على نفس النهج وسنحاول تنفيذ نفس العقوبات التي فرضوها”.

يُذكر أن القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني استولى على السلطة يوم 26 يوليو/تموز الماضي، وبرر إطاحة الرئيس بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يعد من بين الأفقر عالميا ويشهد هجمات تشنها مجموعات مسلحة.

وظهر بازوم لأول مرة بعد 4 أيام من الانقلاب إلى جانب الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي التقاه والقادة العسكريين بالقصر الرئاسي في محاولة للوساطة لإنهاء الأزمة.