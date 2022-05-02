الاتحاد الأوروبي يتحدّى موسكو: سنواصل دفع ثمن واردات الغاز باليورو

أكّدت وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية “باربرا بومبيلي” اليوم الاثنين، أنّ دول الاتحاد الأوروبي ستواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل عقود الغاز الروسي الموقعة بتلك العملات.

وأضافت بومبيلي في بروكسل خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي “كلنا متفقون على أننا سنواصل الدفع باليورو ولن نسمح بتغيير العقود من طرف واحد”.

ومن المتوقع أن تختتم المفوضية الأوربية العمل في الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي ستشمل حظر شراء النفط الروسي الذي تمثل صادراته مصدرا كبيرا لعائدات موسكو.

وكانت شركة غازبروم الروسية،أعلنت عن وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى غير بولندا وبلغاريا.

من جهته، قال وزير الطاقة البلغاري، ألكسندر نيكولوف، إن بلاده تسدد الاستحقاقات لروسيا وفق العقود المبرمة، لافتًا إلى ضمان إمدادات الغاز للمستهلكين لمدة شهر واحد فقط.

وأضاف نيكولوف أن بلغاريا دفعت ثمن الغاز لشهر نيسان، معتبرا وقف الإمدادات خرقًا للعقد.

هذا وحذّرت المفوضية الأوروبية مشتري الغاز الروسي من أنهم قد يخرقون العقوبات إذا حولوا مدفوعات الغاز إلى روبل، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون سعيا حثيثا لتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي من خطة موسكو الخاصة بالمدفوعات، والتي أثارت الحيرة في التكتل.