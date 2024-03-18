الاتحاد الأوروبي يتعهد بتخصيص 7.7 مليار يورو لتلبية الاحتياجات العالمية في 2024

تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 18 مارس/آذار، بتخصيص 7.7 مليار يورو (8.39 مليار دولار) مبدئيا على المساعدات الإنسانية في عام 2024 يما يقل عن العام السابق رغم الاحتياجات المتزايدة في غزة ومناطق أخرى.

وقال يانيز لينارسيتش رئيس المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي في افتتاح مؤتمر عن المساعدات الإنسانية في بروكسل “أعتقد أن هذا مبلغ كبير… لكن يمكن زيادته”.

وتعهدت الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية بمبلغ إجمالي قدره 8.4 مليار يورو العام الماضي، ولم يذكر الاتحاد الأوروبي سببا لتقليل المبلغ.

وتقول الأمم المتحدة إن عددا قياسيا يبلغ 300 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراعات وتغير المناخ في الغالب. وتقدر فجوة التمويل في جميع أنحاء العالم بنحو 50 مليار دولار.

وذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن “عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات طارئة أكبر من أي وقت مضى”، مضيفا أن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية.

وأضاف “لم نعد في غزة على شفا مجاعة، نحن في حالة مجاعة”، موضحا أن إسرائيل تستخدم المجاعة سلاح حرب.

ومن المتوقع أن يركز المؤتمر، الذي يستمر يومين، على كيفية إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة التي تخضع لحصار تام منذ أن بدأت إسرائيل حربها في القطاع ردا على هجوم مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما سيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين مسألة إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة سواء برا أو بحرا أو جوا.

وتنفي إسرائيل عرقلة توصيل المساعدات ^إلى غزة. وألقت بمسؤولية تأخير وصول المساعدات على وكالات الإغاثة واتهمت حماس بتحويل مسار المساعدات. وتنفي حماس ذلك وتقول إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا في هجومها العسكري