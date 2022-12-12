الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يتوعد إيران بعقوبات "صارمة"

منذ 45 دقيقة
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

A A A
طباعة المقال

يواصل الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني لانتهاكه حقوق الإنسان، فيما تتواصل الاحتجاجات المنددة بمقتل شابة كردية على يد شرطة الأخلاق في منتصف سبتمبر الماضي.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، إن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات “صارمة للغاية” على إيران.

وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد “سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية”. وقال: “سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين”.

وعلى مدار الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت إيران موجة واسعة من الاحتجاجات على خلفية مقتل شابة كردية على أيد شرطة الأخلاق التي أوقفتها اعتراضا على ملبسها.

وانخرطت فتيات في إيران ضمن موجة واسعة من الاحتجاجات غطت غالبية مدن إيران الكبرى وشهدت مواجهات شرسة مع قوات الأمن قتل خلالها المئات.

وزاد القمع في البلد الآسيوي وسط مخاوف النظام من تدحرج الاحتجاجات إلى حافة ثورة عارمة فيما تواجه البلاد عقوبات أمريكية على خلفية برنامجها النووي.

وأعلنت السلطات القضائية في إيران اليوم تنفيذ حكم ثان بالإعدام بحق معارض اعتقل خلال الاحتجاجات الحالية.

وأدانت أوروبا توظيف القضاء للانتقام من المعارضة في البلد المحكوم بقبضة حديدية.

وتتهم السلطات الإيرانية دولا خارجية بالوقوف خلف دعم المحتجين وتعتبر المظاهرات مؤامرة غربية للإسقاط النظام.

 

    المزيد من أخبار العالم

    منشأة نووية إيرانية- أرشيفية
    بدعم عسكري روسي.. مخاوف من "إيران نووية"
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين "مهدد" بفقد دعم الحلفاء إذا سقطت دونباس
    مؤشر الأسهم الأوروبية
    أسهم أوروبا تنخفض وسط ترقب لأسعار الفائدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب
    كأس العالم في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    أنباء عن هدية مرتقبة من "بي إن سبورتس" للجماهير العربية!