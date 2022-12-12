الاتحاد الأوروبي يتوعد إيران بعقوبات "صارمة"

يواصل الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني لانتهاكه حقوق الإنسان، فيما تتواصل الاحتجاجات المنددة بمقتل شابة كردية على يد شرطة الأخلاق في منتصف سبتمبر الماضي.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، إن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات “صارمة للغاية” على إيران.

وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد “سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية”. وقال: “سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين”.

وعلى مدار الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت إيران موجة واسعة من الاحتجاجات على خلفية مقتل شابة كردية على أيد شرطة الأخلاق التي أوقفتها اعتراضا على ملبسها.

وانخرطت فتيات في إيران ضمن موجة واسعة من الاحتجاجات غطت غالبية مدن إيران الكبرى وشهدت مواجهات شرسة مع قوات الأمن قتل خلالها المئات.

وزاد القمع في البلد الآسيوي وسط مخاوف النظام من تدحرج الاحتجاجات إلى حافة ثورة عارمة فيما تواجه البلاد عقوبات أمريكية على خلفية برنامجها النووي.

وأعلنت السلطات القضائية في إيران اليوم تنفيذ حكم ثان بالإعدام بحق معارض اعتقل خلال الاحتجاجات الحالية.

وأدانت أوروبا توظيف القضاء للانتقام من المعارضة في البلد المحكوم بقبضة حديدية.

وتتهم السلطات الإيرانية دولا خارجية بالوقوف خلف دعم المحتجين وتعتبر المظاهرات مؤامرة غربية للإسقاط النظام.