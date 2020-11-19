الاتحاد الأوروبي يجدد معارضته تطبيق العراق عقوبة الإعدام

اكد الاتحاد الأوروبي معارضته تطبيق العراق عقوبة الإعدام تحت أي ظرف، معتبرا العقوبة “قاسية ولا إنسانية”.

وجاء في بيان عن الاتحاد: “في وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن 21 شخصا أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب أعدموا في سجن الناصرية المركزي، المعروف أيضا باسم الحوت في العراق”.

وأضاف: “ندين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي حكم عليهم بها ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم، وفي الوقت نفسه، نعارض استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف”.

وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية، ولا تعمل كرادع للجريمة، وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته في حين أن أي أخطاء في تطبيق العدالة لا رجوع فيها”.

ودعا الاتحاد السلطات العراقية إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل، وإعلان والحفاظ على وقف فعلي لتطبيق عقوبة الإعدام، واتباع سياسة متسقة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، بحسب RT