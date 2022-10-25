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الاتحاد الأوروبي يحث الدول على التبرع لدعم قطاع الطاقة الأوكراني

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2022 8:17 مساءً
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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تتعرض اوكرانيا للقصف العنيف من قبل القوات الروسية فيما حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي وشركاته على التبرع بمزيد من المال والعتاد لدعم قطاع الطاقة الأوكراني، الذي دمرت الصواريخ الروسية والهجمات بالطائرات المسيرة ما يزيد عن ثلثه.

وقالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون الثلاثاء “جوهر الأمر يتمثل في حماية ورعاية الآلاف وعشرات الآلاف من الأسر والمستضعفين والأطفال وكبار السن قبل هذا الشتاء المقبل”.

وأضافت بعد اجتماع لوزراء الطاقة في لوكسمبورج، أن المحولات وأنظمة فصل الدوائر الكهربائية وخطوط الكهرباء الأوكرانية دُمرت مما تسبب في انقطاع التيار، وقالت للصحفيين “الأمر عاجل”.

وقالت إنه من الواضح أن ثمة حاجة إلى تبرعات أكثر من التبرعات التي جمعت وتبلغ قيمتها 20.5 مليون يورو “20.43 مليون دولار”، وحثت الجهات الخاصة، مثل الشركات، على التبرع بالمزيد أيضا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في دولته.

    المصدر :
  • رويترز

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