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الاتحاد الأوروبي يحذر من الإجراءات الأحادية التي تهدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2022 9:48 مساءً
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي (السبت 29-10-2022) إن التكتل يدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بعد أن أعلنت موسكو انسحابها منه.

وأضافت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في المفوضية الأوروبية، “إننا… نشدد على أنه يتعين على جميع الأطراف الامتناع عن أي إجراء أحادي من شأنه أن يعرض مبادرة حبوب البحر الأسود للخطر، وهي جهد إنساني مهم له تأثير إيجابي بوضوح على الحصول على الغذاء بالنسبة لملايين الناس في أنحاء العالم”.

في سياق متصل، استبعد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أي اتفاق مع روسيا ما دامت الحرب مستمرة، قائلا إن موسكو ستستغل توقف القتال لإعادة تنظيم صفوف قواتها وجمع الموارد.

وأضاف على تويتر “بالنسبة لروسيا، هذه حرب دمار. بالنسبة لنا، هذه حرب من أجل البقاء. وبينما يحاولون محونا كدولة وأُمة، فإن أي اتفاقات مع روسيا سيكون محكوما عليها بالفشل”.

وكانت روسيا قد أعلنت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، والذي تم بوساطة من الأمم المتحدة، في أعقاب الهجمات على سفن في شبه جزيرة القرم.

وقالت روسيا إن القوات الأوكرانية استخدمت طائرات مسيّرة في مهاجمة سفن من أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في الساعات الأولى من صباح السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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