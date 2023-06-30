السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يخفق مجددا في التوصل لاتفاق لإصلاح سوق الطاقة الكهربائية

منذ 17 ساعة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

قالت مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أخفقت مجددا (الجمعة 30-6-2023) في إبرام اتفاق بشأن إصلاح سوق الطاقة الكهربائية إذ لا تزال الدول على خلاف حول تقديم مساعدات حكومية جديدة محتملة لمحطات الطاقة الكهربائية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة عضو إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن إصلاحات مقررة لسوق الطاقة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي لكن دولا مثل ألمانيا وفرنسا واجهت صعوبات في الموافقة على عناصر من بينها ضوابط تقديم مساعدات من الدولة إلى محطات الطاقة.

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن سفراء الدول الأعضاء لم يوافقوا على اقتراح بحل وسط اليوم الجمعة. وشكا البعض من عدم إتاحة الوقت الكافي للتدقيق في النص المقترح وتحليله إذ أرسلته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، مساء أمس الخميس للدول الأعضاء.

وستتسلم إسبانيا مسؤولية التوصل لاتفاق إذ تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من يوليو تموز وحتى نهاية العام.

وتهدف الإصلاحات المقترحة لسوق الطاقة الكهربائية إلى جعل أسعار الكهرباء في أوروبا أكثر استقرارا وتجنب تكرار أزمة الطاقة التي وقعت العام الماضي عندما أدى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز لزيادة حادة في سعر الخدمة على المستهلكين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
فاغنر تتمرد على روسيا
الكرملين: الرئيس الفلسطيني يعبر عن دعمه لبوتين خلال اتصال هاتفي
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قادماً بالقطار من بولندا.. رئيس الوزراء الإسباني يزور كييف
روسيا
الخطوط الجوية الروسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى كوبا

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
الأزمة في لبنان - تعبيرية
صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!