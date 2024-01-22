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الاتحاد الأوروبي يدرج 6 أفراد على قائمة عقوبات متعلقة بالوضع في سوريا

منذ 43 دقيقة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، ستة أفراد وخمسة كيانات إلى قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا.

والأفراد هم مستشار اقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه واثنان مرتبطان بعائلة الأسد.

والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات هي مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة.

وقال الاتحاد الأوروبي “بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري”.

وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

 

    المصدر :
  • رويترز

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