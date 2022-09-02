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الاتحاد الأوروبي يدعو لتقديم جرعات معززة للوقاية من كورونا في الشتاء

منذ 4 دقائق
كورونا اوروبا

كورونا

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تعتزم المفوضية الأوروبية حث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على البدء الآن في تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لسكانها لاحتواء موجة عدوى جديدة متوقعة في الخريف والشتاء، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز الجمعة قبل إصدارها رسميا.

وذكرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن أكثر من 2300 نسمة ما زالوا يفقدون حياتهم في دول الاتحاد كل أسبوع بسبب مرض كوفيد، فيما يعاني آخرون من التداعيات الصحية السلبية للمرض ومن بينها أعراض طويلة الأمد ومشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

وقالت “يتضح من خلال العامين الماضيين أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه موجة جديدة من كوفيد-19 في الخريف والشتاء”، حيث تدفع العودة إلى المدارس وبرودة الطقس الأفراد إلى المكوث في أماكن مغلقة، الأمر الذي يساعد كذلك على انتشار الأنفلونزا الموسمية.

وأضافت “التطعيم لا يزال هو أكثر طريقة يعوّل عليها لتجنب الإصابة بالأعراض الحادة، وبالتالي تقليل الوفيات”، ودعت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لتنظيم حملات تطعيم تشمل لقاحات معدلة لمواجهة المتحورات الجديدة.

وشددت المفوضية على ضرورة أن يتم ذلك قبل “الموجة التالية”.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس على الجرعات المعززة التي عدلتها بيونتيك-فايزر وموديرنا لمواجهة المتحورات الجديدة.

وقالت ستيلا كيرياكيدس مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي في تعقيبها على قرار وكالة الأدوية “من الضروري أن تظل الأولوية لإعطاء اللقاح الأساسي والجرعة المعززة الأولى لجميع الأفراد المؤهلين”.

    المصدر :
  • رويترز

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