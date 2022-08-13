السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على سلمان رشدي

منذ دقيقتين
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه يدين “بشدة” الهجوم على الروائي سلمان رشدي.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر “الرفض الدولي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية هو السبيل الوحيد نحو عالم أفضل وأكثر سلاما”.

وتعرض الروائي الهندي المولد الذي عاش سنوات مختبئا بعد أن دعت إيران المسلمين إلى قتله بسبب روايته “آيات شيطانية” إلى هجوم طُعن خلاله في الرقبة والبطن على المنصة خلال إلقائه محاضرة أمس الجمعة. وبعد جراحة على مدى ساعات، تم وضع رشدي على جهاز تنفس صناعي مساء الجمعة وليس في استطاعته التحدث حتى الآن.

وقالت شرطة نيويورك إن المشتبه به المحتجز يدعى هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عاما وهو من فيرفيو بولاية نيوجيرزي واشترى تذكرة لحضور المحاضرة في معهد شوتاكوا حيث وقع الهجوم.

وأفادت شبكة إن.بي.سي نيويورك نقلا عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته لكنها قالت إنه على دراية بالتحقيق في الهجوم أن مراجعة أولية لحسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن لديه ميولا شيعية متطرفة وأبدى تعاطفه مع الحرس الثوري الإيراني.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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