الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات خامنئي

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دان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي أعلن فيها أمس الأربعاء دعمه لأي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل.

وقال بوريل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ وجهها إلى خامنئي: ”إنني أدين بأشد العبارات الممكنة دعوة المرشد الأعلى الإيراني، لقتال إسرائيل، إن هذا تهديد للسلم والأمن الدوليين“، مضيفًا: ”إن أمن إسرائيل له أهمية قصوى وسوف يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانبه“.

وقد أدان عدد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين، تصريحات خامنئي.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تغريدة خامنئي بأنها ”مقرفة ومعادية لليهود“، قائلاً: ”لا يجب أن يكون هناك لمثل هذه التصريحات مكان على تويتر أو أي شبكة اجتماعية أخرى“.

كما قال خامنئي في تغريدة أخرى عبر حسابه الفارسي في ”تويتر“، مساء الأربعاء، إزالة دولة إسرائيل لا يعني إزالة اليهود، ولا علاقة لنا بالشعب اليهودي.

وذكر خامنئي أن ”إزالة إسرائيل يعني أن الشعوب المسلمة والمسيحية واليهودية في فلسطين ستختار حكومتها، وتطرد الأجانب والسفاحين مثل نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، مضيفاً إن ”هذا معنى محو وإزالة اسرائيل وسيحدث“.