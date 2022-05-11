الاتحاد الأوروبي يدين جريمة اغتيال أبو عاقلة ويدعو لتحقيق فوري

دان الاتحاد الأوروبي بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

وأعرب الاتحاد في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسمه بيتيو ستانو، عن تعازيه لعائلتها وأصدقائها وزملائها، مشيرا إلى إصابة الصحفي علي السمودي بجروح.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، من الضروري أن يوضح تحقيق شامل ومستقل جميع ملابسات هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وأن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأضاف، من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، ويجب ضمان السلامة والحماية للصحفيين الذين يغطون حالات النزاع في جميع الأوقات.

وأعرب عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الصحفيين، وقال: إنه سيواصل دعم عملهم الأساسي، لا سيما أثناء تغطية النزاعات.

واختتم البيان بالقول، “بعد أيام قليلة من اليوم العالمي لحرية الصحافة، يتذكر الاتحاد الأوروبي الدور الحاسم الذي لعبه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة”.

من جانبه، دان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، إعدام الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها لعملية لقوات الأمن الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

ودعا وينسلاند عبر حسابه على “تويتر” إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين، قائلاً إنه “لا يجب استهداف العاملين في وسائل الإعلام”.