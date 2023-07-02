الاتحاد الأوروبي يدين حادثة حرق المصحف الشريف.. "عمل عدائي ومستفز"

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الإقدام على إحراق أي كتاب مقدس هو عمل مهين وغير محترم واستفزازي، في إدانة واضحة من الاتحاد لحادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد في أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن “مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا”.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد معارضة وزارة الخارجية السويدية بشدة إحراق القرآن الكريم. وقال: “لا يعكس الفعل بأي حال من الأحوال وجهات نظر الاتحاد الأوروبي، وحرق القرآن الكريم أو أي كتاب مقدس هو عمل عدائي وفيه قلة احترام واستفزاز علني، ولا يوجد مكان في أوروبا للعنصرية وكراهية الأجانب وما يتعلق بذلك من تعصب”.

وأكد البيان على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم حرية الدين والمعتقد والتعبير في الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت الآن للوقوف معًا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين، ولمنع تصاعد التوترات.

وعبر التكتل عن أسفه الشديد لحرق المصحف خلال احتفال المسلمين بعيد الأضحى، وأبدى رفضه “الهجمات على البعثات الدبلوماسية”، مطالبا بالهدوء والتريث، في إشارة إلى اقتحام متظاهرين في بغداد الجمعة مبنى السفارة السويدية في العاصمة العراقية، تنديدا بحرق المصحف الشريف.

والأربعاء، مزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.