الاتحاد الأوروبي يدين قرار طالبان منع النساء من العمل

دان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشدة،الأحد، قرار حكومة طالبان في أفغانستان بمنع النساء من العمل في جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، قائلا إن هذا يرقى إلى محو النساء من المجالات العامة.

وقالت كابول إن هذه الخطوة، التي لاقت تنديدا عالميا، لها ما يبررها لأن بعض النساء لم يلتزمن بتفسير طالبان لقواعد الزي الإسلامي للمرأة.

وأوضح بوريل أنه شعر بالفزع من القرار الأخير الذي جاء في أعقاب منع الطالبات من دخول الجامعات الأسبوع الماضي، والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية التي قامت بها نساء للاعتراض على تلك الخطوة.

وحث بوريل طالبان على التراجع فورا عن قرارها في إطار التزامها باحترام القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية.

وقال بوريل في بيان “سيتعين على الاتحاد الأوروبي والجهات الأخرى التي تقدم المساعدات لشعب أفغانستان النظر في تبعات هذا القرار، والقرار الأخير الذي اتخذته طالبان بإغلاق الجامعات أمام النساء، على تعاملهم مع بلداننا ومنظماتنا”.

يذكر أنّ حركة طالبان كانت حظرت، الثلاثاء الماضي، التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى في المرحلة الابتدائية. وقوبل هذا القرار بسخط دولي، حيث نددت معظم دول العالم بالقمع الذي تتعرض له المرأة الأفغانية على يد طالبان.