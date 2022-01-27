الاتحاد الأوروبي يرحب بالرد الأمريكي على مقترحات روسيا الأمنية

رحّب مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، بالرد الأمريكي على مقترحات روسيا الأمنية، داعيا إلى مواصلة الحوار.

وقال بوريل في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “نرحب برد (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية”.

وأضاف أن “المسار الدبلوماسي يقدم الحل الدائم الوحيد لشعب أوكرانيا وشعوب أوروبا”، داعيا روسيا إلى “المضي بهذا الاتجاه”.

وتابع أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متحدان في نهجهما”.

I welcome @secblinken’s written response to Russia’s security proposals. The diplomatic path offers the only lasting solution to the people of Ukraine and the people of Europe. I urge Russia to take it. The EU and the U.S. are united in our approach. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 26, 2022

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، سلمها أمس الأربعاء رد الولايات المتحدة الخطي على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها روسيا.

وأفادت وكالة “تاس” بأن ساليفان وصل إلى مقر الوزارة في الساعة 19:30 من مساء اليوم حيث قضى هناك نحو نصف ساعة ومن ثم غادرها دون الرد على أسئلة الصحفيين.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت قناة “CNN” أن الولايات المتحدة تنوي تسليم روسيا الرد الأمريكي على مقترحاتها الأمنية الأربعاء.

وسبق أن تقدمت روسيا يوم 17 ديسمبر الماضي بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشمل هذه القضايا، حسب وزارة الدفاع الروسية، أولا “ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى”، وثانيا “تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة”.

وثالثا ترتكز المقترحات الروسية، حسب الوزارة، على “الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية”.