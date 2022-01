الاتحاد الأوروبي يرحب بالرد الأمريكي على مقترحات روسيا الأمنية

رحّب مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، بالرد الأمريكي على مقترحات روسيا الأمنية، داعيا إلى مواصلة الحوار.

وقال بوريل في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “نرحب برد (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية”.

وأضاف أن “المسار الدبلوماسي يقدم الحل الدائم الوحيد لشعب أوكرانيا وشعوب أوروبا”، داعيا روسيا إلى “المضي بهذا الاتجاه”.

وتابع أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متحدان في نهجهما”.

I welcome @secblinken’s written response to Russia’s security proposals.

The diplomatic path offers the only lasting solution to the people of Ukraine and the people of Europe.

I urge Russia to take it. The EU and the U.S. are united in our approach.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 26, 2022