الاتحاد الأوروبي يرحب بالمحادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الصين

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال زيارته للصين (السبت 22-6-202) إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالمناقشات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية.

زيارة هابيك هي الأولى لمسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح الاتحاد فرض رسوم كبيرة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعده الاتحاد دعما مفرطا من الحكومة لها.

وقال هابيك في شنغهاي إن هناك فرصة حتى نوفمبر تشرين الثاني للحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية، وإنه يؤمن بالأسواق المفتوحة، لكن تلك الأسواق تتطلب تكافؤ الفرص.