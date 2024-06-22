السبت 16 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يرحب بالمحادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الصين

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الأوروبي والصين

الاتحاد الأوروبي والصين

A A A
طباعة المقال

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال زيارته للصين (السبت 22-6-202) إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالمناقشات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية.

زيارة هابيك هي الأولى لمسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح الاتحاد فرض رسوم كبيرة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعده الاتحاد دعما مفرطا من الحكومة لها.

وقال هابيك في شنغهاي إن هناك فرصة حتى نوفمبر تشرين الثاني للحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية، وإنه يؤمن بالأسواق المفتوحة، لكن تلك الأسواق تتطلب تكافؤ الفرص.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الاحتلال يرتكب مجزرتين في حي التفاح ومخيم الشاطئ بغزة
غزة تحت النار
أكثر من 40 شهيداً.. الاحتلال يرتكب مجزرتين في حي التفاح ومخيم الشاطئ بغزة
حجاج بيت الله الحرام
مصر تعلن عن إجراءات جديدة لمنع تكرار حادثة الحجاج المصريين
قمر صناعي صيني- أرشيفية
إطلاق قمر صناعي طورته الصين وفرنسا إلى مداره

الأكثر قراءة

المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد
الأسد لخامنئي.. لن أنضم إلى معركة وحدة الساحات!
لبنان - كندا
خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان
الاتحاد الأوروبي- قبرص
قبرص ليست خائفة من تهديدات حزب الله.. بل من أمر آخر!