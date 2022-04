الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق لبنان مع صندوق النقد

رحّب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

واعتبر أنها خطوة رئيسية نحو برنامج تعافي اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح. وأكد الاتحاد الاوروبي أنه مستعد للدعم.

The #EU welcomes the announcement of a staff-level agreement between #Lebanon and the #IMF. A key step towards an inclusive and reforms-based economic recovery programme. We stand ready to support.

