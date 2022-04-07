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الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق لبنان مع صندوق النقد

منذ 8 ساعات
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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رحّب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

واعتبر أنها خطوة رئيسية نحو برنامج تعافي اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح. وأكد الاتحاد الاوروبي أنه مستعد للدعم.

وكان مصدر حكومي قد أعلن لـ”رويترز”، أنه تم الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد على البرنامج الاقتصادي المتفاوض بشأنه.

ولفتت “رويترز الى أن الحكومة اللبنانية وافقت على العديد من الإصلاحات الضرورية قبيل اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي.

وأشار صندوق النقد الى التوصل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لـ 4 سنوات.

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