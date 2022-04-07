الاتحاد الأوروبي يرحّب باتفاق لبنان مع صندوق النقد

رحّب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

واعتبر أنها خطوة رئيسية نحو برنامج تعافي اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح. وأكد الاتحاد الاوروبي أنه مستعد للدعم.

The #EU welcomes the announcement of a staff-level agreement between #Lebanon and the #IMF. A key step towards an inclusive and reforms-based economic recovery programme. We stand ready to support. — EU in Lebanon (@EUinLebanon) April 7, 2022

وكان مصدر حكومي قد أعلن لـ”رويترز”، أنه تم الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد على البرنامج الاقتصادي المتفاوض بشأنه.

ولفتت “رويترز الى أن الحكومة اللبنانية وافقت على العديد من الإصلاحات الضرورية قبيل اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي.

وأشار صندوق النقد الى التوصل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لـ 4 سنوات.