الاتحاد الأوروبي يرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة في الغابون

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان (الخميس 31-8-2023) إن التكتل يرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة في الغابون ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وأضاف بوريل أن الحلول في الغابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية.

وكانت الغابون شهدت أمس الأربعاء انقلابا على الرئيس علي بونغو بعد فوزه بولاية ثالثة في سدة الرئاسة، بانتخابات شابتها العديد من المخالفات، في ثامن انقلاب تشهده القارة السمراء بأقل من 3 سنوات.

من جهتها نددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) بالانقلاب في بيان، وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع “وشيك” لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد. ولم تذكر موعدا لذلك.

وقال متحدث باسم الأمانة العامة لمفوضية الاتحاد الأفريقي إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيجتمع اليوم الخميس لمناقشة الانقلاب.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأربعاء إنه يعمل عن كثب مع بقية القادة الأفارقة لاحتواء ما أطلق عليه “عدوى الاستبداد” التي تنتشر في أنحاء أفريقيا.