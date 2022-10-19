الاتحاد الأوروبي يستعدّ لفرض عقوبات تتعلّق باستخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة

أفاد ثلاثة دبلوماسيين بأنّ حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت من حيث المبدأ على فرض عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات، على خلفية استخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في هجمات روسية على أوكرانيا.

وذكرت أوكرانيا أن روسيا شنت سلسلة هجمات باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الماضية. وتنفي إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة، بينما لم يصدر تعليق عن الكرملين.

في السياق، اتفق خبراء في مجال العقوبات من دول الاتحاد الأوروبي على القائمة في اجتماع عقدوه الأربعاء. وستُرفَع إلى سفراء الدول الأعضاء الذين سيلتقون في وقت لاحق.

وسيكون أمام حكومات دول الاتحاد حتى صباح الخميس 20 تشرين الأول، لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستقر العقوبات، حتى يتسنى الاتفاق على الحزمة قبل اجتماع القادة في قمة ستنطلق في بروكسل.

إلى ذلك، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن هناك توافقًا واسعًا بين وزراء الخارجية الذين التقوا في لوكسمبورغ يوم الاثنين على أنه يتعين على رد الاتحاد الأوروبي أن يكون سريعًا.

وأضاف: “الآن وبعد أن قمنا بجمع الأدلة الكافية لنا، يتواصل العمل في المجلس لاتخاذ رد فعل واضح وسريع وحازم”. والمجلس هو تجمّع حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن إيران تعهّدت بتزويد روسيا بصواريخ سطح-سطح بالإضافة إلى مزيد من الطائرات المسيّرة.