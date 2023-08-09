الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على النيجر

منذ 10 دقائق
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذي استولى على السلطة الشهر الماضي، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة، الأربعاء.

ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة. ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية. وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف “تقويض الديمقراطية” في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.

وذكر الدبلوماسي أن “الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري” يعتبرون مسؤولين.

وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم نشر هوياتها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محطة زابوريجيا النووية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة
مبنى متضرر في موسكو عقب هجوم بطائرة مسيرة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو.. لحظة ضرب مسيّرة أوكرانية ناطحة سحاب روسية
بورصة وول ستريت- رويترز
وول ستريت تفتح على صعود طفيف وترقب لبيانات التضخم

الأكثر قراءة

نيمار
"مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!
السفارة السعودية في بيروت
تداعيات التحذيرات السعودية والخليجية من السفر إلى لبنان
عقار "ويجوفي" مفيد في إنقاص الوزن وتقليل الإصابة بأمراض القلب
بعد الكشف عن فوائده لصحّة القلب.. عقارٌ لإنقاص الوزن يُحدث تحوّلًا