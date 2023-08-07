الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز العلاقات الصين

منذ 5 دقائق
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

A A A
طباعة المقال

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد اتصال مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الجانبين يرغبان في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وكتب بوريل في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر “بحثنا الحوار الاستراتيجي القادم في بكين استعدادا لقمة الاتحاد الأوروبي والصين”، مضيفا أنهما تبادلا أيضا وجهات النظر حول النيجر واجتماع جدة حول أوكرانيا.

ومع ارتفاع منسوب التوتر حول تايوان، برزت في الأسابيع الأخيرة تباينات في توجّهات الدول الأعضاء في التكتل، ما دفع أوروبا إلى السعي لاعتماد موقف موحّد في علاقة معقّدة وإنما لا يمكن الاستغناء عنها، مع الصين.

وحول أوكرانيا الذي يعتبر ملف خلافي آخر في الاتحاد الأوروبي هو غموض الموقف الصيني إزاء الحرب في أوكرانيا.

فبكين لم تصدر أي إدانة لموسكو، وبعض شركاتها تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الأوروبية.

وأثارت بروكسل حفيظة بكين باقتراحها على الدول السبع والعشرين تقييد إمكانات التصدير بالنسبة إلى ثماني شركات صينية متّهمة بإعادة تصدير سلع إلى روسيا بمكوّنات إلكترونية وتقنيّات حسّاسة مثل أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة. لكنّ وزير الخارجيّة الصيني تشين غانغ الذي يجول في أوروبا حذّر في برلين من أنّ بكين “ستردّ” إذا تمّ تبني هذه الإجراءات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من النيجر
النيجر تترقب رد إيكواس بعد تجاهل المجلس العسكري لمهلة لإعادة بازوم
شعار إيكواس
إيطاليا تدعو دول إيكواس لتمديد مهلة النيجر
مدينة موسكو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن إسقاط مسيّرة قرب موسكو

الأكثر قراءة

مخيم عين الحلوة
الجيش: لا صحة لتحضيرنا عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة
حسن نصر الله
تصريحات إسرائيلية خطيرة عن استهداف "نصر الله".. هل اتُخذ القرار!؟
علم لبنان
بعد تحذير السفارات... لبنان بلد غير آمن يتجه نحو المجهول