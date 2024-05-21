الاتحاد الأوروبي يسعى لاستخدام أرباح أصول روسية مجمدة في الدفاع عن أوكرانيا

قالت الحكومة البلجيكية اليوم الثلاثاء إن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت رسميا خطة لاستخدام أرباح أصول تعود للبنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أوكرانيا.

وتتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد.

وتحتاج الخطة الآن فقط لموافقة الوزراء الأوروبيين بعد أن وافق سفراء التكتل في أوائل مايو أيار. وحذرت روسيا الغرب مرارا من التداعيات إذا تم المساس بأصولها، واتهمت واشنطن بالضغط على أوروبا لاتخاذ خطوات أشد للتصدي لروسيا في أوكرانيا.

وبموجب الخطة، يتم توجيه 90 بالمئة من عوائد الأصول إلى صندوق يديره الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بينما تذهب العشرة بالمئة المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحقق الأصول أرباحا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو (16.30 إلى 21.70 مليار دولار) بحلول 2027.

وكانت مجموعة الدول السبع قد جمدت أصولا مالية روسية بنحو 300 مليار دولار بعد قليل من غزو موسكو لأوكرانيا في 2022. ومنذ ذلك الحين، دخل الاتحاد الأوروبي والمجموعة في نقاش بشأن كيفية استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا وما إذا كان لهما استخدامها من الأساس.

ووجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الشكر للاتحاد الأوروبي على القرار اليوم الثلاثاء، لكنه أكد مجددا على هدف أوكرانيا النهائي المتمثل في السيطرة على الأصول المالية الروسية وليس فقط الاستفادة من أرباحها.