الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق شفاف بمقتل المدنيين في غزة

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية لم تحترم مبادئ القانون الدولي الإنساني خلال عمليتها العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.

ودعا بوغسدورف خلال مؤتمر صحفي له من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، إلى فتح تحقيق شفاف في مقتل مدنيين فلسطينيين خلال العملية الحربية الأخيرة، مؤكدًا ضرورة إدخال المواد الطبية لقطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه.

وطالب الفلسطينيين بضرورة العمل على تشكيل حكومة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى أكثر الشركاء الداعمين لتحقيق الديمقراطية والسلام.

ووصل بوغسدروف على رأس وفد من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إلى قطاع غزة، صباحًا عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، في زيارة لعدة ساعات.

وزار الوفد، مستشفى الشفاء، والهلال الأحمر، ومخيم الشاطئ للاجئين، للإطلاع على الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء تقديمه مساهمة مالية لصالح الأونروا بقيمة 97 مليون يورو لعام 2022 على هامش زيارة ممثليه إلى قطاع غزة .

وتزامنت هذه الزيارة مع توقيع اتفاقية تبرع الاتحاد الأوروبي السنوي لموازنة الأونروا البرامجية لعام 2022، والتي تؤكد على الالتزام الراسخ للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحقوق والتنمية البشرية للاجئي فلسطين الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، والأردن ولبنان وسوريا وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.