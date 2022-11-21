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الاتحاد الأوروبي يطرح خطة لمواجهة الهجرة عبر البحر المتوسط

منذ 39 دقيقة
المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

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طرحت المفوضية الأوروبية، الاثنين، خطة عمل من 20 نقطة الهدف منها مواجهة الهجرة المتصاعدة في وسط البحر المتوسط وذلك قبل اجتماع طارئ لوزراء الداخلية.

ووصل أكثر من 90 ألف مهاجر ولاجئ إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام عن طريق وسط البحر المتوسط عبورا من شمال أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا، بزيادة نسبتها 50 في المئة على عام 2021.

وسيعقد وزراء الداخلية محادثاتهم يوم الجمعة.

وقالت إيلفا يوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية في مؤتمر صحفي إن من بين ما تركز عليه الخطة تعزيز التعاون مع الدول الثالثة بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمنع انطلاق المهاجرين من شمال أفريقيا.

وتقول المفوضية الأوروبية إن أغلبية المهاجرين يتوجهون إلى الاتحاد الأوروبي من ليبيا وتونس وإن أغلبهم من مصر وتونس وبنجلادش.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يبلغ إنفاقه بين عامي 2021 و2023 580 مليون يورو (594 مليون دولار) لدعم دول شمال أفريقيا والمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في المنطقة.

وبلغت القضية ذروة قي وقت سابق من الشهر الجاري عندما تبادلت باريس وروما الانتقادات بسبب قبول فرنسا سفينة تقل 234 مهاجرا أُنقذوا في البحر بعد أن رفضت إيطاليا وصولها إلى أراضيها.

(الدولار = 0.9771 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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