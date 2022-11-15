الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة تدريب 15 ألف جندي أوكراني

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يطلق اليوم الثلاثاء مهمة تدريب 15 ألف جندي أوكراني في الدول الأعضاء.

وقال بوريل للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء دفاع الاتحاد في بروكسل، إن قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة في 2025.

كما أضاف أن قوات الدول الأوروبية تدرب القوات الأوكرانية على مختلف الأسلحة الأوروبية قبل التوجه للجبهة.

دول كثيرة

يشار إلى أن بوريل كان أعلن أمس الاثنين، تدشين بعثة تدريب الجيش الأوكراني، يشارك فيها عدد من دول الاتحاد، وستبدأ عملها في غضون أسبوعين.

وأضاف في بيان أن البعثة ستضم بولندا وألمانيا، لافتاً إلى أن هناك دولا كثيرة مستعدة للمشاركة في البعثة التي ستدرب نحو 15 ألف جندي أوكراني.

كما شدد على أنه “يجب أن نستمر. علينا مواصلة دعم أوكرانيا بقدراتنا العسكرية وممارسة الضغط على روسيا والتواصل مع بقية العالم لمواجهة تبعات هذه الحرب”.

السلاح والعتاد

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد.

فيما فرضت آلاف العقوبات القاسية على موسكو التي هددت روسيا بأن تلك الشحنات ستكون هدفاً شرعياً لقواتها وطائراتها.