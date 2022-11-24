الخميس 30 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 24 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات تاسعة على روسيا

منذ 41 دقيقة
فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

A A A
طباعة المقال

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى فنلندا، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا ردا على هجومها على أوكرانيا.

وذكرت فون دير لاين في مؤتمر صحفي “نعمل جاهدين على استهداف روسيا في المجالات التي تؤلمها لتقويض قدرتها على مواصلة الحرب على أوكرانيا، ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نعمل بكل طاقتنا لإعداد حزمة عقوبات تاسعة”.

وأضافت “أنا على ثقة من أننا سنتفق قريبا على سقف عالمي لسعر النفط الروسي مع مجموعة السبع والشركاء الرئيسيين الآخرين. لن يهدأ لنا بال حتى تنتصر أوكرانيا على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وحربه الهمجية غير القانونية”.

ووافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، وذلك بالتزامن مع قمة أوروبية موسعة في العاصمة التشيكية براغ، في حين حذرت موسكو أوروبا من أنها ستواجه شتاء باردا دون الغاز الروسي.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى فرضوا سلسلة من العقوبات شملت قطاعي النفط والمصارف الروسيين، ردا على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عاصم منير
تعيين عاصم منير قائدا جديدا للجيش في باكستان
تصريح عمل في إسرائيل
إسرائيل تلغي 200 تصريح عمل لسكان غزة
أنابيب غاز- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: أحبطنا مخططا لتخريب خط أنابيب ساوث ستريم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

خسر أكثر من مائة ألف دولار بسبب فوز المنتخب السعودي!
ياسر الشهراني
الكشف عن تفاصيل الإصابة الخطيرة لـ ياسر الشهراني
شعار تطبيق واتساب
خبر غير سار لمستخدمي الواتساب.. تحضروا للاشتراك الشهري!