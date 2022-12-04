الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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الاتحاد الأوروبي يعدل برامج الدعم الحكومي

منذ ساعة واحدة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيُعدّل قواعده للدعم الحكومي ليحول دون هجرة الاستثمار بفعل حزمة دعم أمريكية جديدة للطاقة الخضراء.

وأضافت في كلمة بمدينة بروج البلجيكية “المنافسة جيدة… لكن هذه المنافسة يجب أن تكون على ملعب مستو”، في إشارة إلى تكافؤ الفرص.

ومضت تقول “ينبغي أن يجعلنا قانون خفض التضخم (الأمريكي) نفكر في طريقة يمكننا بها تحسين أطر الدعم الحكومي لدينا والتوفيق بينها وبين بيئة عالمية جديدة”.

ويخشى الاتحاد المكون من 27 دولة أن يغري قانون خفض التضخم الأمريكي الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار ويتضمن امتيازات ضريبية سخية شركات الاتحاد الأوروبي ويعود بالسلب على الشركات الأوروبية من شركات صناعة السيارات إلى شركات التكنولوجيا الخضراء.

وهذا الأمر مدرج ضمن عدة موضوعات على جدول أعمال اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الخامس من ديسمبر كانون الأول.

ومن بين المشاركين في الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إلى جانب النائبين التنفيذيين لرئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ومارجريت فيستاجر.

    المصدر :
  • رويترز

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