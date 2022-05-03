الاتحاد الأوروبي يعلن إعداد عقوبات جديدة.. هل أصبح حظر النفط الروسي وشيكًا؟

يبدو أنّ الدول الغربية لن تتوقف عن فرض حزمات جديدة من العقوبات الاقتصادية والمالية على موسكو، في إطار الضغط عليها في سبيل ايقاف العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

في السياق، أفاد “جوزيب بوريل” مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأنّ الاتحاد ينوي إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط الروسي والمزيد من البنوك الروسية والمسؤولين عن المعلومات المضللة.

وأضاف بوريل على تويتر “نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)”، لافتًا الى أن مقترحات المفوضية الأوروبية ستقدّم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.

الى ذلك، قال مسؤولون إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” العقوبات المقترحة غدا الأربعاء والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.

خطة لاستبدال ثلثي الغاز الروسي

من جهة أخرى، قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي “كادري سيمسون” إن المفوضية الأوروبية ستقدّم خطة في وقت لاحق من الشهر الجاري عن كيفية استبدال الاتحاد الأوروبي ثلثي استخدامه من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2022.

وأضافت في كلمة بالبرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع جميع موردي الغاز الرئيسيين للمساعدة في استبدال الغاز الروسي. كما ستقضي خطته أيضا باستبدال استخدام الغاز بالطاقة المتجددة أو بتوفير الطاقة كلما أمكن ذلك.

ألمانيا مستعدة لحظر النفط الروسي

كان وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني “روبرت هابيك” قد أعلن أنّ بلاده مستعدة لدعم فرض حظر على النفط الروسي، لكن يجب التحضير لذلك جيدا، كما يتعين الأخذ في الاعتبار اعتماد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على الإمدادات الروسية.

وأضاف هابيك للصحفيين قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة: “الموقف الألماني هو أننا بحاجة إلى التحضير جيدا للخطوات وألا يؤدي ذلك إلى وضع اقتصادي لا يمكن السيطرة عليه. لقد أحرزت ألمانيا تقدمًا كبيرا في مجال الفحم والنفط وهي في طريقها لفعل الشيء نفسه بالنسبة للغاز. تحتاج الدول الأخرى إلى مزيد من الوقت”.

وكانت ألمانيا خفضت، الشهر الماضي،حصة روسيا من إجمالي وارداتها من النفط إلى 25% من 35% قبل العملية العسكرية الروسية.