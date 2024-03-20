الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً جديدة على منتجات أوكرانية

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت اليوم الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، لمنح منتجي الأغذية الأوكرانيين إمكانية الوصول إلى أسواق أوروبا بدون رسوم جمركية حتى يونيو حزيران 2025، وإن كان ذلك مع قيود جديدة على واردات الحبوب.

واقترحت المفوضية الأوروبية في يناير كانون الثاني تعليق كل من الرسوم وتحديد حصص على المنتجات الزراعية الأوكرانية لعام آخر، مع فرض “وقف طارىء” على الدواجن والبيض والسكر مما يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إذا تجاوزت الواردات متوسط مستويات عامي 2022 و2023.

إلا أنه بعد احتجاجات لأشهر نظمها المزارعون على القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي والواردات الرخيصة، اتجه المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى توسيع قائمة الطوارئ لتشمل منتجات زراعية أخرى وإضافة عام 2021 كسنة مرجعية. وكان هذا قبل الغزو الروسي عندما كانت تحد الرسوم الجمركية وتحديد الحصص من الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.

واتفق المفاوضون عن البرلمان الأوروبي والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء على إضافة الشوفان والذرة والبرغل والعسل إلى القائمة، مع الإبقاء على الحد الأقصى عند متوسط واردات عامي 2022 و2023.

ورحب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بالاتفاق المؤقت ووصفه بأنه “أخبار جيدة”. بينما قال وزير الزراعة الفرنسي مارك فينو إن سقف الواردات يجب أن يستند إلى متوسط 2021-2023 وإنه كان ينبغي إدراج المزيد من الحبوب لا سيما القمح.