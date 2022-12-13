الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يفشل في إبرام اتفاق حول سقف أسعار الغاز الطبيعي

منذ 40 دقيقة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

فشل اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء 13\12\2022 في التوصل لاتفاق نهائي على مستوى التكتل لوضع سقف أسعار للغاز الطبيعي، وذلك بعد شهور من الخلافات حول ما إذا كان من شأن الإجراء التخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا.

ورداً على الطلبات المتكررة من بعض الدول، اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف أسعار الشهر الماضي في أحدث رد من الاتحاد الأوروبي على الاضطرابات الاقتصادية الذي تسببت فيها روسيا بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ولكن بانقسام الدول بشدة حول تفاصيل سقف الأسعار المقترح، لم يسفر اجتماع اليوم عن قرار نهائي، ما يترك وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي ليحاولوا مجددا التوصل الاتفاق في اجتماع آخر يوم 19 من الشهر الجاري.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك بعد الاجتماع، الذي زاد ساعات عن مدته المحددة في ظل محاولة موفدي الدول التوصل لتسوية، “أحرزنا تقدما، ولكننا لم ننته بعد. لا تمكن إجابة جميع الأسئلة اليوم”.

وحذرت دول من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا من وضع سقف أسعار للغاز، وهو ما تخاف الدول من أنه قد يحول وجهة شحنات الغاز، التي هي بحاجة ماسة إليها، إلى غير أوروبا وتعطيل عمل أسواق الطاقة.

وطالبت دول أخرى، من بينها اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، بوضع سقف أسعار، وهو ما تقول إنه من شأنه حماية اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال وزير الطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس اليوم الثلاثاء قبل الاجتماع “المواطنون الأوروبيون يعانون، والشركات الأوروبية تغلق أبوابها، وأوروبا تجادل بلا داع”.

    المزيد من أخبار العالم

    علم فرنسا
    محكمة فرنسية... السجن لـ8 بشأن هجوم نيس عام 2016
    الجيش الألماني
    بعد محاولة الانقلاب.. ألمانيا تُخطّط لـ "تطهير الجيش"
    منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    خطط أميركيّة لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" الدفاعية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خلال إداراته مباراة الارجنتين وهولندا
    كأس العالم قطر ٢٢
    برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"
    آموس هوكشتاين
    هوكشتاين يكشف سبب تأخر إمدادات الغاز والكهرباء إلى لبنان
    من مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال
    كأس العالم قطر ٢٢
    بعد تعيينه من قبل الفيفا.. تفاؤل مغربيّ بحَكم نصف نهائي المونديال!