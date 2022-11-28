الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على سقف أسعار النفط الروسي

قال دبلوماسيون إن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي فشلوا، الاثنين، في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرا، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا.

وقال دبلوماسي “ليس هناك اتفاق. تم الاتفاق على النصوص القانونية لكن بولندا لم توافق على السعر”.

وأعلنت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون أن المفوضية اقترحت، الأسبوع الماضي، العمل بوضع حد أقصى لسعر الغاز لمدة عام بدءا من الأول من يناير عند 275 يورو لكل ميغاوات ساعة، وفق رويترز.

وتأمل المفوضية أن يساعد وضع سقف للأسعار الدول الأعضاء على كبح أسعار الطاقة للمنازل والشركات التي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى تضخم وتفاقم كلفة المعيشة.

وسيناقش وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة المقترحات يوم 24 نوفمبر.

هل توافق جميع الدول؟

أدت فكرة الحد الأقصى للسعر إلى خلافات متواصلة بين دول التكتل.

وبلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا من بين الدول الأعلى صوتا في المطالبة بوضع سقف لسعر الغاز، لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، تتزعم المعارضة.

وقالت ألمانيا إن وضع سقف للأسعار قد يجعل من الصعب جذب إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليها ويقلص الحوافز للحد من استهلاك الغاز في وقت يتعين خلاله على الدول تقليص الاستهلاك والعثور على بدائل للإمدادات الروسية، حسب ما ذكرت رويترز.