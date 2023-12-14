الاتحاد الأوروبي يقرر فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا.. وزيلينسكي يرحب

قرر زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس فتح مفاوضات الانضمام إليه مع أوكرانيا، في قرار سارع الرئيس فولوديمير زيلينسكي للترحيب به واعتباره “انتصارا”.

وقرر القادة المجتمعون في قمة ببروكسل “فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا”، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مضيفا: “إنها إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا”.

وتحدث المستشار الالماني أولاف شولتس عن “اشارة دعم قوية” لاوكرانيا تمنح “أفقا” لهذا البلد الذي يشهد نزاعا منذ الغزو الروسي في شباط (فبراير) 2022.

هذا القرار الذي كان يبدو بعيد المنال بسبب معارضة المجر، رحب به زيلينسكي على الفور معتبرا أنه “انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة”.

وأضاف بعد ساعات من حضّه الأوروبيين على اتخاذ القرار: “التاريخ يكتبه أولئك الذين لا يتعبون أبدا من النضال من أجل الحرية”.

تم اتخاذ القرار بدون أي معارضة من زعماء الاتحاد الأوروبي، إذ اختار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في النهاية الامتناع عن التصويت.

وأوضح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، أن “أوربان لم يكن حاضرا في القاعة عندما تم اعتماد النص، تم الاتفاق معه بشأن ذلك”، موضحا “إنه حل عملي (…) لقد أعطيت الإشارة السياسية”.

وقال أوربان في مقطع مصور نشر على فايسبوك إن “المجر لا تريد أن تتقاسم مسؤولية” هذا الخيار “الأحمق” الذي اتخذته الدول ال26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و”امتنعت تاليا” عن التصويت.

ورحب البيت الأبيض بالقرار “التاريخي” الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي الخميس لفتح محادثات العضوية مع أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان عبر منصة إكس: “نرحب بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق تطلعاتهما الأوروبية الأطلسية”.