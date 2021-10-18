الاتحاد الأوروبي يمدد إجراءاته العقابية ضد داعش والقاعدة

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد العقوبات والإجراءات التقييدية الحالية ضد تنظيمي”داعش” و”القاعدة” والأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم، لمدة 12 شهرًا أخرى حتى أكتوبر 2022.

ويخضع حالياً ستة أفراد لتدابير تقييدية، تتمثل في حظر السفر إلى الاتحاد وتجميد الأصول، كذلك يُحظر على الأشخاص والكيانات في أوروبا توفير الأموال والموارد الاقتصادية لأولئك المدرجين في القائمة.

ويسمح النظام للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية، ويقدمون الدعم والتحريض على مثل هذه الأعمال أو التجنيد لصالح تنظيمي “داعش” و”القاعدة” أو المنتسبين لهما.

وتعد هذه التدابير التقييدية المستقلة مكملة للعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على داعش والقاعدة.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.