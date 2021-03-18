الاتحاد الأوروبي يمدد عملية “إيريني” لمراقبة حظر السلاح في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي ، الأربعاء، عن تمديد عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لعامين إضافيين .

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي “ناتو” لدعم عملية إيريني.

وأضاف أن جميع أطراف النزاع في ليبيا تنتهك قرار حظر توريد الأسلحة.

وانطلقت عملية إيريني في مايو/أيار الماضي بمشاركة دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا، وتُستخدم فيها سفن حربية وطائرات مروحية.

حظر غير مجدٍ

وذكر تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة ونشر أمس الثلاثاء أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 “غير مجد إطلاقا”.

وقال التقرير الذي وضعه 6 خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة إن “الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر، عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام لإجراءات العقوبات”.

واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2021، ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على “شبكة الإمداد بأكملها تعقّد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها”، مؤكدين أن “هذين العاملين وحدهما يعقّدان حظر توريد الأسلحة”.