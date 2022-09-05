الاتحاد الأوروبي: يمكن لروسيا ضخ الغاز لكنها اختارت ألا تفعل

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن روسيا يمكنها ضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر طرق أخرى بعد إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن موسكو اختارت ألا تفعل.

وقال المتحدث “إذا كانت هناك مشكلة فنية تعيق الإمدادات عبر نورد ستريم 1، فمن الممكن، إن كانت هناك رغبة، توصيل الغاز إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب أخرى. وهذا شيء لا نراه يحدث”.

وأضاف المتحدث أن هذا السلوك دليل على أن موسكو تستخدم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا كسلاح.

وألقت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم باللوم في إغلاق نورد ستريم 1 على العقوبات الغربية والمسائل الفنية.

قطع الغاز الروسي بالكامل

في سياق متصل أكد المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني السبت أن الاتحاد الأوروبي “على استعداد جيد” في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة.

وقال للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه “البيت الأوروبي – أمبروسيتي” في تشرنوبيو على بحيرة كومو، “نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز”.

وأضاف “لسنا خائفين من قرارات بوتين، نطالب الروس باحترام العقود، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، نحن مستعدّون للرد”.

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة أنّ خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا وكان من المقرّر أن يستأنف الخدمة السبت بعد انقطاع استمرّ ثلاثة أيام لعمليات الصيانة، سيتوقّف “تماماً” حتى يتم إصلاح التوربين، من دون تحديد موعد نهائي.

وبذلك تردّ روسيا على القرار الذي أعلنته مجموعة الدول السبع الجمعة والذي يتمثل في استهداف مكاسب الطاقة التي تحصل عليها روسيا، وذلك عبر الموافقة على تحديد سقف لسعر النفط.