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الاتحاد الأوروبي يمنح أوغندا 43 مليون دولار.. ما هو السبب؟

منذ 36 دقيقة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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أعلنت رئاسة أوغندا أن الاتحاد الأوروبي منح البلاد 40 مليون يورو (43 مليون دولار) في مسعى لمساعدة أكبر مصدر للقهوة في أفريقيا على الامتثال لسياسة جديدة للتكتل تمنع استيراد السلع التي تم إنتاجها عن طريق تدمير الغابات.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب الرئيس الأوغندي يوويري كاجوتا موسيفيني في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، فإن فيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك هو من أعلن عن المنحة خلال زيارته لرئيس البلاد.

وانخفضت نسبة الغطاء الحرجي في أوغندا من 24 بالمئة من إجمالي مساحة البلاد في عام 1990 إلى تسعة بالمئة في 2015 بسبب قطع الأشجار على نطاق واسع لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الزراعية والوقود الخشبي، لكن الجهود الكبيرة في إعادة التشجير أدت منذ ذلك الحين إلى تعويض بعض من هذه الخسائر.

    المصدر :
  • رويترز

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