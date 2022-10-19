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الاتحاد الأوروبي يمنح الشعب الأوكراني جائزة سخاروف

منذ 4 دقائق
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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منج البرلمان الأوروبي، الأربعاء، شعب أوكرانيا جائزته السنوية لحرية الفكر تكريما لنضاله ضد الغزو الروسي.

وقالت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي لدى إعلانها فوز الشعب الأوكراني بالجائزة “إنهم يدافعون عما يؤمنون به. يقاتلون دفاعا عن قيمنا. يحمون الديمقراطية والحرية وحكم القانون. يضحون بحياتهم من أجلنا”.

ومضت قائلة “ليس هناك من هو أكثر استحقاقا لهذه الجائزة منهم”.

ويُمنح إلى جانب الجائزة مبلغ مالي قدره 50 ألف يورو (49 ألف دولار) وقال الاتحاد الأوروبي إن الجائزة المالية ستُوزع على ممثلي المجتمع المدني الأوكراني.

وتُمنح جائزة سخاروف، التي تحمل اسم المعارض السوفيتي الراحل أندريه سخاروف، سنويا منذ عام 1988 للأفراد أو المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفاز بالجائزة العام الماضي أليكسي نافالني المعارض الروسي المسجون لجهوده في تحدي قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة.

ومن بين من فازوا بالجائزة رئيس جنوب أفريقيا الراحل نلسون مانديلا.

    المصدر :
  • رويترز

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