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الاتحاد الأوروبي ينهي مهمته العسكرية في النيجر بحلول 30 يونيو

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 27 - مايو - 2024 11:21 مساءً
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 أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أنه سينهي مهمته العسكرية التي تضم عشرات الجنود في النيجر بنهاية يونيو حزيران المقبل وذلك بسبب الوضع السياسي في الدولة التي يديرها مجلس عسكري.

وكانت النيجر حتى انقلاب 2023 شريكة للغرب في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية في مواجهة المتشددين الذين قتلوا الآلاف وشردوا ملايين آخرين.

لكن الحكام العسكريين دفعوا فرنسا القوة الاستعمارية السابقة لسحب قواتها واتفقوا على انسحاب القوات الأمريكية مع توطيد علاقاتهم مع روسيا.

وجاء في البيان أن “المجلس قرر اليوم عدم تمديد مهمة الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر إلى ما بعد 30 يونيو 2024، في ضوء الوضع السياسي الحالي الخطير في البلاد”.

وتأسست البعثة في عام 2022، في واحدة من أفقر دول العالم، وتضم ما بين 50 و100 جندي أوروبي هناك للمساعدة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

    المصدر :
  • رويترز

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